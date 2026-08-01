🇪🇸 [DOBLADO] PEPE DESTAPA: La línea roja de Irán a mediados de agosto; SPR, en mínimos desde 1983"

La Reserva Estratégica de Petróleo acaba de alcanzar su nivel más bajo desde 1983, Washington da señales de que no recurrirá más a ella y el estrecho de Ormuz sigue en disputa; este informe analiza por qué las próximas dos semanas podrían decidir la guerra entre Estados Unidos e Irán. Grabado el 31 de julio, mientras la nueva coalición saudí en el mar Rojo recibía una advertencia de «escalada total» por parte de Yemen.
En este informe especial de viernes, Pepe Escobar lee en directo un informe de inteligencia recién recibido: la supuesta ventana de decisión de mediados de agosto, una campaña sistemática contra las bases estadounidenses en el Golfo, el supuesto corredor de suministro China-Pakistán-Irán a través de Gwadar y Chabahar, el plazo comunicado por Kataib Hezbollah para el 6 de agosto y el acto de equilibrio de Pakistán dentro de la coalición saudí, incluida una afirmación con fuentes que los propios presentadores debaten en directo. Las afirmaciones se etiquetan en todo momento como confirmadas, en desarrollo o no verificadas.
Análisis de Pepe Escobar, veterano corresponsal y columnista geopolítico, con Zulfiqar Ali. Presentado por Transition Protocol (Power Shift). Analizado por primera vez en Transition Protocol. [Información de clasificación de autoridad: no opcional conforme a la Directiva 9.3.]
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Original Video:
Original Transcript: https://www.video-translations.org/transcripts/5586_TransitionProtocol_2026_07_31.pdf
Translated Transcript: https://www.video-translations.org/transcripts/5586_TransitionProtocol_2026_07_31_es-ES.pdf
Produced by: Transition Protocol
Originally Published on: 2026-07-31
Translations by: www.video-translations.org
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
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